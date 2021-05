Celine Dion: la nuova data del Courage World Tour

RADIO MONTE CARLO È RADIO UFFICIALE DELL’EVENTO

A seguito della pandemia Covid-19 e alle correnti restrizioni sui grandi assembramenti è con grande rammarico che Celine Dion deve riprogrammare di nuovo le date del suo “Courage World Tour”.

Gli show programmati per questa estate a Tel Aviv (Israele), Bucarest (Romania), Carhaix (Francia), Lucca (Italia) e Nyon (Svizzera) verranno riprogrammati tra il 31 maggio e il 17 luglio 2023.

La nuova data di Lucca sarà sabato 15 Luglio 2023 quando l’artista canadese abbraccerà il pubblico italiano nello scenario unico delle Mura di Lucca.

Celine e la Concert West / Aeg Presents considerano la sicurezza e la salute delle persone come la principale priorità. Tutte le date europee del “Courage World Tour” del 2020 erano state posticipate all’estate 2021. Successivamente 41 di questi show erano stati riprogrammati al 2022 e adesso con crescente speranza e rinnovata determinazione questi 8 show sono riprogrammati al 2023.

Celine dichiara “Non vedevo l’ora di rivedervi tutti in Europa questa estate però sfortunatamente a causa della situazione globale le cose continuano ad essere rinviate. Però non disperate, siamo felici di poter recuperare questi show nel 2023 e non vediamo l’ora di rivedervi finalmente. 2023 arriviamo!”



I biglietti acquistati per le date del 2020 e del 2021 rimarranno completamente validi per il concerto del 2023. Ulteriori disponibilità di biglietti sono in vendita già da oggi su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it







Il nuovo album di Celine Dion è uscito il 15 novembre. Intitolato “Courage”, è il primo cd cantato in inglese da sei anni a questa parte, dopo “Loved Me Back To Life”: un disco all'insegna della varietà, tra splendide ballad e coinvolgenti up-tempo.