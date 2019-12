Genova e il Natale: tutti gli appuntamenti da non perdere

Genova si accende per celebrare il Natale! Dicembre è infatti un mese ricco di appuntamenti e iniziative dedicati alle festività invernali, tra presepi storici e artistici, mercatini, botteghe storiche, concerti.

Ecco gli eventi in calendario:



CHIESE IN MUSICA

Una emozionante rassegna musicale che ha inizio il 7 dicembre presso il Salone di Rappresentanza a Palazzo Tursi e presso la Chiesa di San Luca. I concerti di archi e cori contribuiscono a creare la magica atmosfera festiva di dicembre. Dalle ore 16 a Palazzo Tursi esibizioni di Antonella Fontana soprano & Ensemble d'archi, del Coro Amici della Montagna di Genova e del Coro Officina Musicale People Around. Dalle 18 nella Chiesa di San Luca Coro Voci Sul Mare.



ACCENSIONE DELL'ALBERO IN PIAZZA DE FERRARI

Domenica 8 dicembre la tradizionale cerimonia di accensione nel tardo pomeriggio dell'Albero di Natale in Piazza De Ferrari dà il via alle festività natalizie, ricche di appuntamenti.





MERCATINI DI NATALE

Non possono naturalmente mancare i mercatini ricchi dei prodotti tipici della tradizione ligure e oggetti d'artigianato. dal 1 al 24 dicembre in piazza Matteotti è allestito il Mercatino di Natale. Dall'8 al 24 dicembre in Piazza Campetto si trova il Mercatino del Piccolo Artigianato, con oggetti unici realizzati a mano. Storia e beneficenza si incontrano in piazza Piccapietra, dal 1 al 23 dicembre, con il Mercatino di San Nicola, l'unico in Italia gestito da una Onlus, tra musica, tradizione, cibo e intrattenimento. Al Porto Antico, dal 7 al 22 dicembre, Natalidea è un villaggio natalizio, fatto di casette in legno ricche di idee regalo e prelibatezze.

EVENTI SUL TERRITORIO

Per tutto il mese di dicembre tutta la città si anima con tantissimi eventi nelle vie e nelle piazze, tra

Mercatini, alberi di Natale, musica, danza, spettacoli, animazione per bambini, enogastronomia, mostre.



RUOTA PANORAMICA AL PORTO ANTICO

Il Porto Antico ospita per tutto l’inverno una grande ruota panoramica per ammirare Genova dall’alto.

I PRESEPI

Il Tempo dei Presepi propone fino alla fine di febbraio allestimenti di presepi di ogni tipo e concerti di musica sacra, classica, barocca e tradizionale, visite e tour guidati, mercatini natalizi.

LUNAPARK INVERNALE

Dal 30 novembre 2019 al 12 gennaio 2020 Genova ospita in Piazzale Kennedy il Lunapark più grande d'Europa.

IL CONFEUGO

21 dicembre appuntamento con l'antica cerimonia del Confeugo, documentata dal XIV secolo, quando a Natale, i cittadini della Repubblica recavano in dono al Doge un tronco d’alloro decorato con nastri bianchi e rossi. Il tronco veniva poi bruciato, per buon auspicio, e i presenti cercavano di portarne a casa un tizzone, come amuleto.



CIRCUMNAVIGANDO

Dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 Genova ospita Circumnavigando, il Festival Internazionale di Circo e Teatro. IL titolo di questa edizione, la diciannovesima edizione, è Fool immersion.