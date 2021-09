Blue Note: la nuova stagione

Il Blue Note Milano riapre le porte al pubblico. Venerdì 3 settembre parte la nuova stagione, nel segno di “Jazz is back”.

Una vera festa della musica, con la classica programmazione che prevede 6 giorni di spettacoli a settimana e due set per ogni sera. La domenica, come da tradizione, è in programma un solo concerto, salvo casi eccezionali. Torna anche la formula Late night, nice price, grazie alla quale gli spettacoli in seconda serata costano 10 € in meno rispetto a quelli delle 20.30.

Questi gli appuntamenti:

Venerdì 3 settembre: Celebrate New Orleans!

Una coinvolgente serata speciale dedicata alla città natale del jazz e alle sonorità tipiche del profondo sud degli Stati Uniti d’America. Sul palco la Breezy Jazz Band, capitanata da Domenico Mamone, che ripercorrerà le tappe della carriera musicale di Sidney Bechet, in cui si riassapora la New Orleans degli albori del jazz: dalle sessioni con Louis Armstrong, agli echi blues e dixieland. A far da cornice alla musica ci sarà la possibilità di degustare i piatti della cucina cajun.

Sabato 4 settembre: Blue Note In Design @ Adi Design Museum

Domenica 5 settembre: Bolla Trio Meets Milano Underground

Funk, jazz, soul, hip-hop, reggae, all'insegna del groove e dell’improvvisazione. Il gruppo ha collaborato con grandi artisti della scena italiana e internazionale

Lunedì 6 settembre: Blue Note In Design @ Raffles Istituto di Moda e Design

Martedì 7 settembre: Flavio Boltro & Stefano Bedetti 4tet

Una formazione da quartetto per il trombettista Flavio Boltro e il sassofonista Stefano Bedetti, accompagnati da Yazan Grezelin all’organo hammond e da Matteo Frigerio alla batteria.

Mercoledì 8 settembre: Stanley Jordan

Giovedì 9 settembre: Federico Malaman Malafede Trio

Uno dei progetti più interessanti e creativi attualmente in circolazione, composto dal bassista Federico Malaman, Riccardo Bertuzzi alla chitarra e Ricky Quagliato alla batteria.

Venerdì 10 e sabato 11 settembre: James Taylor Quartet

Torna la celebre band, con la sua miscela esplosiva di soul, funk, jazz, spy movies e R&B.

Domenica 12 settembre: Randy Brecker & AMC Trio

Leggendario trombettista Randy Brecker, ha collaborato con artisti internazionali del calibro di James Taylor, Bruce Springsteen, Chaka Khan, Frank Sinatra, Billy Cobham.

Mercoledì 15 settembre: CDPM Dieci e Gianluigi Trovesi

E' un gruppo davvero originale: un tentetto, un esperimento artistico. Il noto sassofonista Gianluigi Trovesi in collaborazione con il pianista Claudio Angeleri ha riunito dieci talenti emergenti della scena jazz nazionale la cui età media non supera i 25 anni, dando vita a un gruppo travolgente.

Giovedì 16 settembre: Vik and the Doctors of Jive,

Band assai amata dal pubblico del Blue Note, con un repertorio di grandi classici swing americani e italiani degli anni 50 e 60 da Fred Buscaglione a Renato Carosone e Frank Sinatra. Durante il concerto non mancheranno brani inediti.

Venerdì 17 e sabato 18 settembre: The Three Ladies of Blues

Le tre artiste proporranno un tributo alle cantanti storiche della black music come Bessie Smith, Billie Holiday ed Ella Fitzgerald.

Domenica 19 settembre: Dado Moroni e Mietta

Il compositore e pianista di fama mondiale Dado Moroni in duetto con una delle più belle voci italiani di sempre, Mietta. Ne nascerà uno spettacolo originalissimo, tra il serio e il divertito.

Martedì 21 settembre: Accordi & Disaccordi

Mercoledì 22 settembre: Chicago Blues Night

Giovedì 23 settembre: Peter Cincotti,

Il celebre musicista torna in Italia con l’anticipazione del nuovo attesissimo album e un tour da non perdere.

Venerdì 24 settembre: Pepe Ragonese. Let's Get Lost. Suonando Chet Baker.

Il trombettista porterà sul palco un concerto del tutto nuovo dedicato al genio di Chet Baker.

Sabato 25 settembre: Matteo Mancuso

Il giovane chitarrista siciliano Matteo Mancuso è già noto a livello internazionale, grazie alla sua tecnica chitarristica rivoluzionaria e alla sua abilità di attraversare generi musicali differenti in totale controllo e disinvoltura.

Domenica 26 settembre: Ron Carter & Foursight

Un personaggio leggendario della storia del jazz e uno dei più apprezzati contrabbassisti sulle scene internazionali. Sarà in formazione di quartetto con i Foursight, accompagnato da Jimmy Greene al sassofono, Donal Vega al piano e da Payton Crossley alla batteria.

Mercoledì 28 settembre: Steve Coleman & Five Elements

Grande sassofonista sopraffine, unisce il jazz con l’hip-hop e i ritmi del funk. Il suo è uno stile che fonde tradizioni africane, asiatiche e cubane.

Mercoledì 29 settembre: Shai Maestro Quartet

L’artista israeliano è uno dei più talentuosi pianisti della nuova generazione e propone un repertorio contaminato dalla musica classica e ricco di rimandi alle origini e alla cultura Yiddish. In via Borsieri sarà in quartetto con Jorge Roeder al basso, Ofri Nehemya alla batteria e Philip Dizack alla tromba.

Giovedì 30 settembre: Matt Bianco

Torna l'amata pop band britannica, nota per le sue contaminazioni dei generi latin, jazz e funky con una vena più pop. Il gruppo sarà al Blue Note anche venerdì 1 e sabato 2 ottobre.

È possibile accedere al Blue Note solo in possesso del Green Pass.