A Venezia 78 “Freaks Out”: il nuovo film di Mainetti contro la discriminazione

Nella Hollywood Celebrities Lounge la nostra Rosaria Renna incontra Claudio Santamaria, protagonista di uno dei film italiani in concorso a Venezia.

Si tratta di “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, lo stesso regista di “Lo Chiamavano Jeeg Robot”.

Tantissimi applausi per questo film che già dai protagonisti è originalissimo.

“Siamo nella Roma occupata dai nazisti nel ’43 – ci racconta Rosaria - in un circo occupato da questi personaggi che hanno delle doti speciali, quasi dei superpoteri.”

“Questi personaggi ad un certo punto rimangono senza la loro casa – continua Santamaria - ovvero il circo che li protegge dalla discriminazione del mondo, perché sono diversi, strani. Iniziano quindi la ricerca di una nuova casa affrontando però tutte le difficoltà del mondo che li circonda, soprattutto pensando che siamo nella Roma nazista“.

“Freaks Out” è un colossal, un fantasy storico con un cast straordinario, definito da Santamaria “emozionante e magico”, insomma da non perdere.

Siamo alle battute finali ma noi ci saremo fino all'ultimo ciak!

