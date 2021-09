Alessandro Gassmann a Venezia: “…il nostro lavoro è quello di produrre emozioni”

Alle giornate degli autori a Venezia il ritorno di Alessandro Gassmann in versione regista con “Il Silenzio Grande”.

“Sono molto emozionato – ci racconta - perché è un film che ha una lunga storia, la storia anche di un’amicizia con Maurizio de Giovanni e anche di un sodalizio artistico con lui che nasce dal teatro. E’ un film che mi appartiene molto, molto personale e che mi assomiglia anche come gusti”.

“E’ ambientato negli anni 60. E’ la storia di una famiglia di intellettuali il cui capo famiglia è uno scrittore di fama internazionale, ha una moglie che ama tantissimo, una governante che è da sempre con loro e due figli. La storia inizia nel momento in cui a quest’uomo viene detto che non hanno più soldi per mantenere la villa perchè sono 10 anni che non pubblica un libro, la definirei una commedia malinconica che parla di silenzi e di cose non dette alle persone con cui invece bisognerebbe parlare sempre.”

“A volte si da tutto per scontato ma l’affetto di una moglie, dei figli, di un marito e sapere di loro in profondità è una cosa che dobbiamo cercare e volere”.

