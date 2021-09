Edoardo Leo e Lexus a sostegno del cinema e delle donne

Il brand premium del gruppo Toyota e l’attore e regista romano hanno scelto di intraprendere insieme un viaggio che si snoda anche attraverso i principali appuntamenti cinematografici italiani, per contribuire a sostenere e accompagnare il mondo dello spettacolo e del cinema specialmente in questo momento di difficoltà legato all’emergenza sanitaria che stiamo purtroppo ancora attraversando e che ha particolarmente colpito il settore.

“Quest’anno sono qui più da spettatore che da addetto ai lavori per tanti motivi, primo perché spero che il cinema riparta come merita e poi per un’altra iniziativa importante. Insieme a Lexus, di cui sono ambassador, e insieme ad UNITA (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) di cui sono orgogliosamente uno dei fondatori, ci siamo resi conto che il momento è abbastanza drammatico per tutti i lavoratori ed in particolare per i lavoratori dello spettacolo."

"In più c’è un tema ancora più grande – continua Leo - ci siamo accorti che le attrici, quando vanno in maternità, non hanno alcun tipo di sostegno. Abbiamo deciso quindi di istituire, grazie a Lexus, un fondo proprio per sostenere questa iniziativa.”

Per questo motivo, nei giorni della Biennale Cinema 2021, spazio anche per l’iniziativa di crowfounding Poltrone Rosse.

“Le Poltrone Rosse rappresentano un posto in cui chiunque può acquistare un biglietto immaginario, fittizio, sedersi e raccontare - come fanno le star del cinema - il proprio rapporto con i film. I video verranno montati e pubblicati da me, da Lexus, da Unita e racconteremo così l’Amore che le persone provano per il cinema.”

Alla base della collaborazione tra l’attore e Lexus c’è la condivisione di una visione valoriale del mondo, che vede al centro l’attenzione alle persone, la sostenibilità ambientale, fino alla valorizzazione delle maestrie artigianali, del “saper fare” che si celano dietro un’opera cinematografica così come dietro le soluzioni di mobilità più all’avanguardia.

Per il cinema, come per Lexus, l’obiettivo è infatti quello di offrire un’esperienza unica e indimenticabile, attraverso elementi a volte impercettibili, visibili solamente in filigrana, ma che costituiscono il tratto peculiare e distintivo del prodotto finito: cura per i dettagli, attenzione ai particolari, artigianalità e scelte innovative capaci di far cambiare punto di vista.