GREEN NEWS: Energie rinnovabili e alternative

Monopattini e bici elettriche, automobili ibride, scooter elettrici…

Le nostre metropoli stanno cambiando, perché le criticità di questi anni legate alla tutela ambientale, hanno spinto il mondo alla ricerca di soluzioni che possano supportare modelli di mobilità “sostenibile”.

Grazie ad una transizione energetica focalizzata sull’importanza crescente delle rinnovabili, una sempre più pervasiva digitalizzazione, tecnologie innovative e valorizzazione del ruolo del settore elettrico, molte città hanno individuato nel concetto di emissioni zero l’impegno principale.

Basse emissioni, migliori tecnologie di stoccaggio dell’elettricità, diffusione delle fonti di energia rinnovabile e delle reti di distribuzione intelligenti, hanno reso le auto elettriche il nuovo paradigma circolare della mobilità.

Inoltre, la progettazione di nuove soluzioni di mobilità a livello di città consente di ridurre i tempi di percorrenza, l’inquinamento acustico e atmosferico e il consumo energetico.

La mobilità è fondamentale per il passaggio a un’economia circolare e da tempo grandi aziende, come ENEL, sono impegnate in Italia nella creazione di una rete di infrastrutture sempre più avanzata e capillare attraverso l’installazione delle colonnine di ricarica, realizzate anche con plastica riciclata.

Una rivoluzione a due sensi, sia tecnologica sia culturale, favorita dal lancio sul mercato di veicoli elettrici sempre più performanti, che contribuiscono alla riduzione del consumo energetico e delle emissioni nocive.