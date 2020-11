GREEN NEWS: Energie rinnovabili e alternative

Anche voi sarete d’accordo che stiamo affrontando trasformazioni epocali. La popolazione mondiale continua a crescere: nell’ultimo secolo è quadruplicata e, secondo le stime, nel 2050 supererà i nove miliar­di di persone.

Le nostre città consumano circa i due terzi dell’energia e sono responsabili di una quantità simile di emissioni inquinanti.



Allora quale può essere il nostro obbiettivo per il futur se non la transizione verso un’economia circolare? Cioè un’economia sostenibile, con basse emissioni di biossido di carbonio, che non consumi le risorse, che riutilizzi i materiali, diventando allo stesso tempo anche più competitiva.

Per l’Unione Europea si stimano da qui al 2030 potenziali benefici economici, sociali e ambientali. Come l’aumento del 7% degli investimenti, una riduzione del 10% dei costi delle materie prime e un calo del 17% delle emissioni di CO2!

Uno dei principali abilitatori dell’economia circolare è il settore energetico.

Secondo lo studio Just E-volution 2030 la transizione verso un sistema privo di emissioni potrebbe far crescere, entro quell’anno, il valore economico del settore energetico europeo generando in Italia tra 98.000 e 173.000 nuovi posti di lavoro.

Osservando tra gli operatori del settore quelli che hanno basato da anni la propria strategia sulle fonti di energia rinnovabile, e su aspetti di innovazione tecnologica, c’è ENEL che sta contribuendo alla trasformazione a livello internazionale.