Marco d’Amore cita Amelio: “Le porte aperte di Venezia fanno ben sperare per il futuro…”

A Venezia Rosaria Renna ha incontro anche Marco d’Amore venuto al Lido per un incontro con Luca Nemolato, un giovane talento italiano che si è fatto strada nel grande cinema. Il concept artist è partito da Scampia ed è arrivato a Los Angeles, collaborando tra gli altri con il mago degli effetti speciali Shane Mahan per creare l’umanoide anfibio protagonista di “The Shape of Water” di Guillermo Del Toro.

D’amore - conosciuto da tutti come Ciro Di Marzio, lo spietato killer protagonista della famosa serie Tv Gomorra - è stato anche sul red carpet del primo film italiano in gara di cui vi abbiamo parlato in questi giorni. Gli abbiamo chiesto che aria si respira in questa specialissima edizione della Mostra del Cinema di Venezia...

“Si respira un’aria di grande volontà… perché purtroppo il nostro mondo è stato messo in una periferia di necessità che sta troppo distante dal centro. Essere sul tappeto rosso di PadreNostro, un film fatto da tantissimi amici… che è la presentazione di Claudio Noce che ne è il regista… che è l’ennesima affermazione di Pierfrancesco Favino… mi è sembrato doveroso per testimoniare la mia gratitudine, da spettatore”

Grande soddisfazione e orgoglio anche da parte di d’Amore per questa specialissima edizione della rassegna cinematografica, primo importante Festival in presenza. Un primato italiano che sarà di stimolo per tutto il mondo.

“Il nostro Paese seppur nelle difficoltà ha sempre dato dimostrazione di grande talento. E quando è riuscita a sostenere i propri i talenti l’Italia si è sempre fatta volano di temi, di capacità che sono state poi riconosciute… Era ancora più difficile farlo oggi… Faccio una citazione da Amelio, da un suo film meraviglioso: LE PORTE APERTE DI VENEZIA FANNO BEN SPERARE PER IL FUTURO…”

E tra le novità di questa edizione anche l’arrivo sul red carpet a “emissioni zero” di tutti protagonisti della manifestazione.

