A Roma un elegante, sorridente e felice Gabriele Muccino

Alla 16ma Festa del Cinema di Roma Gabriele Muccino presenta “A Casa Tutti Bene” la serie tv tratta da uno dei suoi film più amati.

“I personaggi erano troppo autentici, pieni di vita e di infelicità perchè io non li raccontassi dopo l’isola, quando sarebbero rientrati nelle loro case e nelle loro vite” - ci racconta - "io li metto in scena con un certo impeto ma in realtà le reazioni umane dovute allo stress, ai conflitti, le incomprensioni, all’infelicità portano ad una aggressività, una rabbia, ad un rancore che poi si incanalano nelle catastrofi esistenziali.”

