Toni Servillo conquista Venezia con ben 3 film

Definito dal New York Times il più grande attore italiano, ospitiamo nella nostra Hollywood Celebrities Lounge uno straordinario Toni Servillo, protagonista di ben 3 film a Venezia, tutti già osannati dalla critica.

"In Qui Rido Io sono onorato di interpretare il grande attore Eduardo Scarpetta. E' un grande romanzo teatrale, un grande romanzo di vita in cui si racconta di quanto teatro è fatta la vita e di quanta vita è fatto il teatro”.

Osannato dalla critica è È Stata La Mano Di Dio di Paolo Sorrentino dove Servillo interpreta il padre del protagonista Fabietto che molti già considerano l'alter ego del regista, come d’altronde lui stesso ha fatto intendere anche ai nostri microfoni.

Infine c’è Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, al festival fuori concorso, dove Servillo è protagonista insieme a Silvio Orlando. Il fim ci racconta la storia di un carcere in dismissione dove una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni.

Non esageriamo quando affermiamo che quando Toni Servillo parla, ci incanta.

Non perdete la sua intervista e continuate a seguire il nostro racconto, vi aspettiamo on air tutte le mattine in Due Come Noi e on line, con Lexus, che come auto ufficiale della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sta accompagnando attori, registi e volti noti del cinema su uno dei red carpet più ambiti dalle star.