Serena Rossi, madrina della Mostra del Cinema di Venezia, ci regala sorrisi di felicità

In diretta dalla Hollywood Celebrities Lounge del lido la nostra Rosaria Renna accoglie una splendida e solare Serena Rossi che come dice Rosaria, è “pura luce sul palco”.

Con il suo discorso ha commosso ed emozionato tutti.

“C’è sempre il modo giusto per ricordare anche le situazioni dolorose che purtroppo stanno accadendo nel mondo, io l’ho fatto a modo mio, con calore ed emozione di mamma, di donna … erano parole che sentivo tanto e quando poi è partito l’applauso subito dopo aver parlato dell’Afghanistan mi sono sciolta e mi sono detta ecco forse è un sentimento comune e sono felice di aver dato voce ad un sentimento che in questo momento stanno provando un po’ tutti”.

Serena è stata una madrina impeccabile, elegante, emozionata e per questo vera, ed è riuscita subito ad entrare in empatia con la platea.

Tantissimi complimenti a Serena che sicuramente ritroveremo presto ai nostri microfoni.

Noi vi aspettiamo on air tutte le mattine in Due Come Noi e on line, con Lexus, che come auto ufficiale della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sta accompagnando attori, registi e volti noti del cinema su uno dei red carpet più ambiti dalle star.