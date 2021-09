Paolo Sorrentino si racconta ai microfoni di Radio Monte Carlo

Dieci minuti di applausi hanno accolto in sala Paolo Sorrentino, tornato a Venezia dopo 20 anni con una pellicola molto emozionante e autobiografica.

“E’ stata la mano di Dio” racconta della perdita dei suoi genitori a causa di un incidente domestico, avvenuta quando lui aveva solo 17 anni. Il destino ha voluto che lui si salvasse perché, proprio quel weekend, decise di rimanere a Napoli per andare a vedere Maradona allo stadio.

“Tornare a Venezia dopo 20 anni è sempre molto emozionante, questa volta il pretesto è dei migliori.”

“E’ un romanzo di formazione su un ragazzo – ci racconta Sorrentino - una vicenda fortemente autobiografica realizzata con il tentativo di rispettare i sentimenti che quel ragazzino ha provato in quel momento, sentimenti che oscillano tra la gioia e il dolore.”

“Spero che venga visto molto dai ragazzi perché il film dice tra le altre cose che a una certa età il futuro non si vede, addirittura si pensa che non ci possa essere, e invece c’è”.

