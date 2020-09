La musica arriva a Venezia 77 con “Si ballerà finché entra la luce dell’alba” di Elisabetta Sgarbi

A Venezia 77 è arrivata la musica con “Si ballerà finché entra la luce dell’alba. Extra liscio punk da Balera” presentato in anteprima alle Giornate degli Autori qui al Lido.

Il nuovo film di Elisabetta Sgarbi è dedicato al gruppo musicale Extraliscio, gruppo che ha appena lanciato il nuovo singolo Gira Giro Gira Gi, canzone ufficiale del Giro d’Italia.

“Questo film non è solo un omaggio a questo gruppo musicale indefinibile che incrocia la tradizione e la ricerca, ma a un genere, il liscio, che ha un rilievo culturale e sociale che va sottolineato, soprattutto ora che, per l’emergenza sanitaria, rischia di non sopravvivere. A Venezia non ci sarà solo un film, ma l’eco di una storia gloriosa.”

Il film vede la collaborazione anche di Biagio Antonacci, Francesco Bianconi, Orietta Berti, Vasco Brondi, Roberta Cappelletti, Franz Cattini e Mario Andreose, Riccarda Casadei, Elio, Lodo Guenzi, Jovanotti, Bruno Malpassi, Leo Mantovani, Gli Omini, Antonio Rezza, Armando Savini, Michele Sganga.

In attesa di conoscere chi vincerà questa specialissima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, continuate a seguirci on air e on line con Lexus.