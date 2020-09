Originale, spettinato, dolente, emotivo… Le “Sorelle Macaluso” a Venezia 77

Le “Sorelle Macaluso” di Emma Dante, quarto film italiano in concorso, ha commosso la sala grande di Venezia 77.

Il film è diviso in tre atti, l'evolversi temporale dell’età delle protagoniste - giovinezza, età adulta, vecchiaia - e con solo le sorelle in scena…

Una pellicola che ha profondamente colpito Rosaria Renna: “...ho incontrato il mito Emma Dante con Donatella Finocchiaro, una delle intense sorelle Macaluso del film in concorso alla Mostra del cinema. In serata, in sala Grande, ho partecipato al lunghissimo applauso per quest'opera dolente, straziante, disturbante, magnifica e potente. Tra le lacrime, copiose, che mi sono portata dietro anche nella giornata di oggi... Come ho letto sul Sole 24 ore il film fa piangere perché ci fa tornare bambini. E risveglia i nostri dolori, i nostri traumi, le cose che ci hanno fatto soffrire. Perché ci illudiamo di crescere, di evolvere, ma se non abbiano fatto pace con il nostro passato è un attimo tornare ad essere, a sentire, come i bambini che siamo stati. I dolori delle sorelle Macaluso sono i nostri, i loro sogni infranti sono i nostri, le presenze degli assenti sono i nostri morti. Non so se è un film perfetto, ma è una festa per gli occhi e le orecchie in molte scene, un pugno in faccia in altre. Qualcosa che ti scuote e ti lavora dentro per un po'. Se è questo che chiedete a un film, se non volete essere rassicurati, se siete pronti a soffrire, allora è il film per voi.”

