Alessandro Siani a Venezia 77 e... i suoi consigli per il brindisi di fine anno! (no spoiler)

A Venezia per il Filming Italy Best Movie Award 2020 anche Alessandro Siani al quale abbiamo posto la domanda ormai di rito: “Che cosa significa pe te essere a Venezia oggi?”

“E’ un momento importante del cinema. Io solitamente non sono uno di quelli che gira molto e frequenta queste feste del cinema… In questo caso ne ho sentito davvero l’esigenza… al di la del premio... E l'esigenza di fare anche una riflessione: Devono uscire il film ma dobbiamo uscire anche noi dalle nostre case con serenità…”

Siani ci racconta poi cosa c’è nel suo futuro: “Io l’unica certezza che ho e che c’è un’incertezza… In questi momenti difficili bisogna guardarsi intorno e vedere quali sono i punti di riferimento. Un punto di riferimento importante secondo me è la famiglia, che ha avuto l’occasione di confrontarsi sia nel bene che nel male in alcuni casi ma comunque di confrontarsi… Sono i primi valori. Poi bisogna tornare al lavoro. Basta alle riunioni on line… bisogna tornare alla vita normale…”

Da Siani anche consigli per il brindisi di Capodanno… Curiosi? Non vi sveliamo nulla, ascoltatelo dalla sua voce nell’intervista con Rosaria Renna!

Continuate a seguire il nostro racconto della Mostra di Venezia edizione 77… Vi aspettiamo on air tutte le mattine in DUE COME NOI e on line, con Lexus.