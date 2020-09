“Lo spirito di Venezia comunque lo sento… E’ un anno diverso ma non un anno peggiore…”. L’intervista di Rosaria Renna a Matilde Gioli

Oggi ai microfoni di Radio Monte Carlo una delle più belle sul Red Carpet…

Alla domanda di Rosaria “qual è il tuo segreto?” Matilde Gioli ha raccontato: “Il segreto è il gruppo di persone che da anni lavorano con me e mi stanno insegnando anche questa parte… dello stile, del gusto… Sai che io sono un po’ maschiaccio…”

Anche Matilde ha temuto fino all’ultimo che questa edizione della Mostra del Cinema non ci sarebbe stata ed invece… “Lo spirito di Venezia comunque lo sento… E’ un anno diverso ma non un anno peggiore…”

Matilde è a Venezia per il Filming Italy Best Movie Award 2020. A lei il premio “Miglior Attrice Protagonista in una Serie TV”: “Per me è un regalo quando vengo invitata a Venezia perché so passerò dei giorni e dei momenti di gioia… E’ un regalo e me la voglia godere al 100%”

