Miss Marx – il film di Susanna Nicchiarelli - e l’eterno conflitto tra ragione e sentimento.

Rosaria Renna ha incontrato oggi Susanna Nicchiarelli dopo la prima – un trionfo! – di “Miss Marx”.

La regista romana ha porta a Venezia un bellissimo ritratto femminile dedicato alla complessa figura di Eleanor Marx, la minore tra le figlie del filosofo tedesco e quella da lui più coccolata.

La protagonista è l’incarnazione perfetta dell’eterno conflitto tra ragione e sentimento…

“Il film racconta qualcosa di molto umano, l’inconciliabilità degli aspetti più razionali e dei nostri aspetti emotivi. Lei era una donna fortissima nelle sue convinzioni politiche e molto fragile nei sentimenti. Sceglieva sempre gli uomini sbagliati e non si faceva trattare benissimo… È una storia che ha anche la sua ironia… e credo anche abbia la sua poesia… proprio perché racconta di una caratteristica che hanno gli essere umani…”.

Forti e determinati nelle idee e fragili nella sfera emotiva. In molti si potranno identificare in questo ritratto, donne e non…

“…ho tanti amici che stanno in rapporti sbagliati così o comunque che cedono al loro lato emotivo… Lo stesso Marx nel film ha questa duplicità… la duplicità della sua vita pubblica, delle idee che aveva e poi la realtà delle cose che vengono fuori della sua vita privata che poi per Elenor contribuiscono a metterla in crisi… Quindi, ecco, credo – che questa duplicità - sia una cosa anche molto maschile anche se io ho naturalmente scelto un personaggio femminile perché mi ci indentificavo e sono sicura che molte donne ci si indentificheranno…”

