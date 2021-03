Voleva guidare Ibra: parla il motociclista che ha portato il calciatore a Sanremo!

Radio Monte Carlo ha intervistato Franco, il motociclista che i ha dato un passaggio a Zlatan Ibrahimovic fino a Sanremo. A parlare con l'uomo, oggi diventato celebre, sono stati i conduttori di “Bonjour Bonjour” Monica Sale, Davide Lentini, Stefano Andreoli e Andro Merkù.

L'intervista è stata davvero divertente. Il signor Franco ha confessato che «Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembrava Ibrahimovic. Ho pensato: ‘Ma questo è Ibra’. L'autista abbassa il finestrino e dice: ‘Ibra chiede se lo porti a Sanremo’. Sì certo ti porto, non c'è problema. Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto: ‘Sto accompagnando Ibra a Sanremo’ e lei non mi ha creduto. Io sono anche milanista.... Ibra voleva guidare lui, però io gli ho detto ‘No no Ibra, guido io’»

