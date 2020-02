Roberta Di Mario live a Monte Carlo Nights.

La compositrice e pianista Roberta Di Mario è stata ospite di Monte Carlo Nights per un'intervista con Nick The Nightfly e un emozionante live.

Roberta Di Mario ha raccontato a Nick le atmosfere del nuovo album "Disarm" e ha eseguito dal vivo la titletrack, "Valzer in A Minor", "A New Beginning" e una versione inedita di "Mad World", realizzata in esclusiva per Radio Monte Carlo.