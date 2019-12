Remo Anzovino: l'emozionante live a Monte Carlo Nights

Remo Anzovino, il celebre pianista e compositore italiano, è stato ospite di Monte Carlo Nights per presentare a Nick The Nightfly il suo nuovo progetto,"Art Film Music", un cofanetto da cinque cd che contiene le colonne sonore realizzate per i film d’arte.

Anzovino si è esibito live per Monte Carlo Nights e ha eseguito "Following Light" (tema del film dedicato a Claude Monet), "Vincent" (dal film dedicato a Vincent Van Gogh) e, con la cantante Yasemin Sannino, "Yo te cielo" e “Frida. Viva La Vida”, dedicati a Frida Kahlo.