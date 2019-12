RIOPY live a Monte Carlo Nights

Ospite di Monte Carlo Nights è stato il compositore e pianista (nato in Francia, ma residente a Londra) RIOPY (nome d'arte di Jean-Philippe Rio-Py).

La sua musica è caratterizzata da una eccezionale qualità esecutiva e da un'atmosfera sonora emozionante e avvolgente.

RIOPY si è esibito in esclusiva per Monte Carlo Nights e ha eseguito "Tree of Light - A Call to Arms", "Ukiyo" (tratti dal suo album "Tree of Light") e "Le rêve d'une note", inclusa anche nella compilation "30 Years Monte Carlo Nights".