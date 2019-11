Airlander 10: il dirigibile mozzafiato che volerà al Polo Nord

E' una vera meraviglia dei cieli: grande quanto un campo da calcio e lussuoso come un hotel a cinque stelle. Si chiama Airlander 10, è il dirigibile più colossale del mondo e nel 2023 salperà verso il Polo Nord.

A crearlo è stata la società britannica Hybrid Air Vehicles. L'Airlander 10, lungo 92 metri, ha arredi di lusso, materiali di pregio, cabine panoramiche e spazi opulenti.

Nel 2023 partirà per il suo primo volo. Destinazione: Polo Nord. La partenza sarà da Langyearbyen, nelle isole Svalbard, in Norvegia. Dopo 15 ore di volo totalmente silenzioso, principalmente in notturna, atterrerà sui ghiacci. Giusto il tempo di una veloce escursione, per intraprendere poi la rotta del ritorno.

Il viaggio sarà però spettacolare: le enormi vetrate dell'Airlander 10 permettono di ammirare il panorama e i ghiacciai ed è possibile aprire anche i finestrini (la cabina non è pressurizzata, a differenza di quella degli aerei). A bordo, sarà anche possibile gustare pasti deliziosi, creazioni di uno chef stellato.