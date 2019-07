Passione lavanda: tutta la magia della Provenza

Se amate i profumi e i colori, non potete non concedervi un giro in Provenza: tra i dipartimenti della Vaucluse e delle Alpi dell'Alta Provenza, da giugno ad agosto lo spettacolo è mozzafiato. Una mare di lavanda conquista gli occhi (e l'olfatto) e la magia del blu-violaceo di queste sterminate distese rimane a lungo nella memoria.

Si tratta di una tavolozza emozionante (che non a caso ha ispirato Van Gogh): lilla, viola, blu scuro, lavanda si alternano, punteggiate dal giallo intenso dei girasoli. Non è un caso che i paesaggi della Provenza abbiano da sempre ispirato pittori e fotografi. E un viaggio tra i suoi villaggi è davvero un'alternativa emozionante alla vacanza in Costa Azzurra. La magia del colore viola vi conquisterà.