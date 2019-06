I Sarcofagi dei Re: guarda i tesori in fondo al mare di Puglia

Il mare di Puglia, oltre alla sua incredibile bellezza, nasconde anche un affascinante mistero. A San Pietro in Bevagna, in provincia di Taranto, si trovano infatti, inabissati da secoli, enormi blocchi di marmo, noti con il nome di Sarcofagi del Re. Si tratta di 23 blocchi, il cui peso arriva anche a sei tonnellate, finiti sui fondali durante il loro viaggio dall'Asia a Roma. Risalenti al terzo secolo dopo Cristo, non hanno mai raggiunto la loro destinazione finale e giacciono sul fondo del mare, dando vita a uno spettacolo davvero suggestivo.