L'hotel? Si ispira alle meraviglie di Petra. Guarda il video

Petra, l'incantevole città dei Nabatei, è una delle sette meraviglie del mondo. Si trova in Giordania e vanta memorabili palazzi scavati nella roccia. Per raggiungerla bisogna attraversare un tortuoso, ma suggestivo, canyon detto Siq, che si apre infine scenograficamente sulle bellezze dell'antica città.

Al fascino incomparabile di Petra si è adesso ispirato un hotel di Amman, la capitale della Giordania, il W Amman Hotel.

L'hotel vanta trenta piani e 280 stanze. L'ingresso dell'albergo vuole ricordare il Siq, così come la hall; entrambi gli spazi vogliono ricreare anche i colori cangianti delle rocce di Petra.

Altri interni del W Amman ricordano l'architettura della old city di Amman, così come il ristorante vuole regalare l'emozione dei suk delle spezie. Gli arredi richiamano l'arte tradizionale beduina: cuscini, tessuti e tendaggi sono opera di un'associazione non profit che tutela il patrimonio tradizionale giordano e gli artigiani locali.

La piscina si ispira all'antico Teatro Romano di Amman, il bar in terrazza riecheggia l'Antica Cittadella e il suo celebre Tempio di Ercole.

