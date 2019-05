Gianluca Impastato è stato ospite di Radio Monte Carlo a Due Come Noi, con Rosaria Renna e Max Venegoni, per presentare "Il Più Grande Mago del Mondo", lo spettacolo con cui sarà in scena il 3 maggio al Teatro Manzoni di Milano.

Dopo 15 anni con il gruppo comico I Turbolenti, Gianluca riporta in scena i personaggi che hanno fatto parte della sua carriera artistica e ne presenta di nuovi, in quella che definisce "una grande festa".

Guarda la nostra video-intervista!