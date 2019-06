Yola: ecco la nuova star britannica!

Yola è la nuova star lanciata dal singolo "Faraway Look". E' nata a Bristol e si è poi trasferita a Londra. Ha fatto da corista per artisti come Massive Attack, Chemical Brothers e Iggy Azalea, finché un video di un suo live è arrivato nella casella della posta di Dan Auerbach (Black Keys), che ha invitato la cantante a Nashville e ha prodotto il suo album d'esordio "Walk Through Fire". Guarda il video di RadioMag, con l'intervista esclusiva realizzato negli studi di Radio Monte Carlo!

RadioMag è il magazine settimanale delle Radio Mediaset in onda ogni sabato sera alle 20.30 su TgCom24 Canale 51 del digitale terrestre. Le telecamere di RadioMag ti portano nel cuore della musica! Dietro le quinte, proprio nei nostri studi, per farti scoprire i più grandi artisti italiani e internazionali mentre si raccontano ai microfoni di Radio Monte Carlo. Solo emozioni, tanta grande musica!