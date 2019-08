Grey's Anatomy: le nozze più romantiche

Nozze nel cast di "Grey’s Anatomy". E stavolta si fa sul serio. Perché Camilla Luddington, che interpreta la dottoressa Jo Wilson nella celebre serie televisiva, si è sposata.

Jo aveva già sposato (in scena) il dottor Alex Karev (interpretato da Justin Chambers), con un matrimonio vista oceano. Adesso è arrivato il momento delle nozze vere, con il fidanzato storico Matthew Alan, anche lui attore, visto nella serie Castle Rock. Camilla ha voluto una cerimonia simile a quella della tv: pochi intimi e vista mozzafiato sul mare. Anche se non sono mancate le difficoltà: la location di Malibu scelta per l'evento era stata devastata da un incendio quattro mesi prima della cerimonia.

Camilla Luddington e Matthew Alan hanno già una figlia, la piccola Hayden, di due anni.

Camilla ha raccontato al magazine People, che ha avuto l'esclusiva fotografica, che «la cosa che ho sempre detto a Matt è che volevo vedere l’oceano, è stata la mia unica richiesta... In un certo senso ci sentiamo già sposati perché abbiamo una bambina di due anni, ma c’è qualcosa di romantico nel consolidare questa unità familiare con la cerimonia e la presenza di Hayden. Ad essere sincera sono entusiasta all’idea di entrare nella nuova normalità della vita coniugale»