La lezione di Kate Middleton sul vero valore delle vacanze

Anche i Reali vanno in vacanza, naturalmente. Se la Regina Elisabetta si dimostra legata alla tradizione e ama le atmosfere della Scozia, i componenti più giovani della Famiglia Reale hanno gusti più esotici.

I Duchi di Cambridge hanno optato per esempio per l’isola privata di Mustique, nelle Piccole Antille. E' qui che Baby George ha festeggiato il compleanno. Ed è qui che Kate Middleton, il Principe William e i loro Royal Baby (insieme ai nonni Middleton) hanno trascorso due settimane di vacanze. Secondo le indiscrezioni del magazine Hello!, la villa che ha ospitato i Reali ha un costo di 30.000 euro a settimana.

La dimora vanta quattro camere da letto con giardino privato, studio e suggestivo padiglione esterno che si affaccia sulla grande piscina a sfioro e la jacuzzi. La vista naturalmente è mozzafiato, con un colpo d'occhio scenografico sui Caraibi. Ma non sono stati i lussi strepitosi della villa a conquistare i Duchi di Cambridge, quanto la privacy e la serenità assicurate dall'abitazione. Una prova in più che sono la pace, il silenzio e l'intimità il vero comfort da cercare in vacanza, quale che sia il costo che ciascuno può permettersi...