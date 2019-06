Elton John e Taron Egerton, ecco un altro indimenticabile duetto!

Elton John e Taron Egerton di nuovo insieme! Il cantante britannico, durante un concerto ad Hove, in Inghilterra, è stato raggiunto sul palco da Taron Egerton. L’attore gallese, che interpreta proprio il cantante nel biopic “Rocketman”, ha cantato “Your Song” insieme ad Elton durante una tappa del “Farewell Yellow Brick Road” tour.

Il piccolo fuori programma ha mandato letteralmente in visibilio tutto il pubblico presente ma non si tratta della prima volta che i due si esibiscono insieme: è già successo infatti durante la festa annuale degli Oscar organizzata proprio dall’artista britannico. In quell’occasione i due eseguirono “Tiny Dancer” fra lo stupore generale.

Recentemente Elton ed Egerton hanno pubblicato insieme la canzone “(I’m Gonna) Love Me Again”, estratta dalla soundtrack di “Rocketman”. «È stato molto importante che la mia musica sia stata accompagnata dalla voce di Taron. Io voglio che lui riesca ad immedesimarsi in me, non solo interpretarmi». Questo è solamente uno dei motivi per cui Elton ha scelto Taron per il suo biopic: «Sono rimasto sbalordito dai risultati delle sue performance».

Che sia la nascita di una nuova e duratura collaborazione?