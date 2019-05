200infinito: il flash mob dedicato a Leopardi entusiasma i giovani (e il web)

Giacomo Leopardi protagonista di un flash mob. Chi sa se al poeta di Recanati l'idea sarebbe piaciuta. Probabilmente sì. Fatto sta che il 28 maggio, mobilitati dall'hashtag #200infinito, tanti studenti prendono parte a una lettura collettiva de "L'infinito", una tra le più celebri poesie di Leopardi. L'idea è di una discendente del poeta, Olimpia Leopardi, che ha convinto anche il Ministero dell'Istruzione a sostenere l'iniziativa.

"L'infinito" si legge nella piazza di Recanati resa celebre da "Il sabato del villaggio", altra ben nota poesia di Leopardi, ma anche nelle scuole, nelle biblioteche, nelle strade. Tutti insieme a recitare i versi del poeta, anche attraverso Instagram.

Un modo per ribadire l'attualità di Giacomo Leopardi, la cui vita è stata portata recentemente sul grande schermo da Mario Martone, nel film "Il giovane favoloso" interpretato da un bravissimo Elio Germano (di cui vi facciamo vedere una scena).

La poesia in primo piano, dunque? Perché no. Arriva da Roma la notizia secondo cui sono stati affissi manifesti con sonetti di Shakespeare e poesie di Ungaretti e Leopardi per coprire le scritte neofasciste. Non si sa chi abbia preso l'iniziativa, ma leggere i versi di Guido Cavalcanti e il suo Dolce Stil Novo, invece che le consuete invettive, è stato apprezzato da molti cittadini.