Il 3 ottobre 1983 usciva “Say say say”, il singolo di Paul McCartney e Michael Jackson

Vi ricordate di “Say say say”, il singolo di Paul McCartney cantato in duetto con MichaelJackson? Usciva esattamente 35 anni fa, il 3 ottobre 1983. Si trattò della prima canzone estratta dal disco dell’ex Beatles “Pipes of Peace” ed ebbe un grande successo piazzandosi in testa alle classifiche per circa sei settimane.

Il testo di “Say say say” narra di un ragazzo innamorato che parla alla sua donna: da una parte le chiede amore, dall’altra invece la schernisce perché lei lo ha fatto soffrire terribilmente. La parte del testo con frasi d’amore viene cantata da McCartney mentre a Jackson toccano la delusione e lo sconforto. Il brano fu oggetto di un remix dance nel 2005 degli Hi Tack e di un altro remix del 2015 dove uscì anche un nuovo videoclip.

Non era la prima volta che Paul McCartney e Michael Jackson si cimentavano in un duetto: era già successo con “The girl is mine”, traccia dell’album “Thriller” di Jacko. Ve le proponiamo qui sotto.