2 giugno Festa della Repubblica: ecco il volo delle Frecce Tricolori visto dalla cabina di pilotaggio!

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica con il consueto passaggio delle Frecce Tricolori. Quest'anno, per lanciare un messaggio forte di speranza e unità, le Frecce Tricolori hanno sorvolato tutti i capoluoghi di regione, con un volo che ha avuto inizio il 25 maggio. Gran finale il 2 giugno, come da tradizione.

Le Frecce Tricolori hanno anche volato su Codogno, la prima zona rossa italiana e come, ha dichiarato il Ministro della Difesa, hanno abbracciato «simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa".

Ma come si svolge lo scenografico spettacolo della Festa della Repubblica? I dettagli sono stati rivelati a Il Foglio dal solista della Pattuglia acrobatica, Filippo Barbero, che ha spiegato: «Per noi il 2 giugno inizia il giorno prima, quando atterriamo nella base di Pratica di Mare. Il capoformazione compie dei voli prova sul percorso della parata, prendendo alcuni punti di riferimento a terra, come palazzi particolarmente grandi e visibili... Durante il sorvolo, la concentrazione nell’abitacolo è massima: si vola a distanza di pochi metri l’uno dall’altro, con una tempistica serrata, dettata dal comandante, che dal tetto dell’Altare della Patria, in piazza Venezia, coordina tutti. Compito in cui è aiutato anche dal solista, il decimo pilota, lasciato a terra solo in questa occasione, per permettere ai colleghi di creare una formazione a freccia perfetta, con quattro velivoli a ogni lato del capoformazione... Gli aerei attendono fuori dalla visuale per 15-20 minuti, così da comparire al momento giusto».

