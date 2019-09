Mariah Carey: anche i suoi gemellini Moroccan e Monroe nel video della nuova canzone Mariah Carey ha pubblicato il nuovo brano "In The Mix". Guarda il video in cui appaiono anche i suoi gemellini, Moroccan e Monroe

Mariah Carey ha pubblicato una nuova canzone. Si intitola "In The Mix" ed è il tema musicale principale di una serie televisiva statunitense, "Mixed-ish". La serie racconta l'infanzia e l'adolescenza di Rainbow Johnson, ragazzina figlia di una coppia mista, che si confronta con una società che la vede né bianca né nera. Nel video della canzone fanno la loro apparizione i gemellini di Mariah, i piccoli Moroccan e Monroe, di appena 8 anni. La serie tv andrà in onda negli Stati Uniti il 24 settembre.