Freddie Mercury: un video inedito per ricordare il suo compleanno

Freddie Mercury avrebbe compiuto 73 anni lo scorso 5 settembre. Per ricordare il grande artista, il Mercury Phoenix Trust - Fighting AIDS Worldwide, fondazione creata da Brian May e Roger Taylor e dal manager dei Queen Jim Beach, ha pubblicato un video inedito della canzone “Love Me Like There’s No Tomorrow”, singolo tratto dal debutto da solista di Mercury, "Mr. Bad Guy", del 1985.

Il video, diretto da Esteban Bravo e Beth David, vuole anche sensibilizzare sulla lotta contro l'AIDS, malattia che portò via prematuramente Freddie Mercury il 24 novembre 1991.

«Volevamo raccontare una storia che fosse stata importante nella vita di Freddie», hanno dichiarato i registi «ma che non parlasse esplicitamente di lui... Si tratta di una storia d'amore tra due globuli bianchi. Uno è stato infettato dal virus. Questa prospettiva ci permette di esplorare come i due personaggi affrontino la loro relazione, la percezione di sé, quella della società, la vergogna e l'abbandono».

“Love Me Like There’s No Tomorrow” fa parte del cofanetto "Never Boring" (in uscita l'11 ottobre), dedicato alla carriera da solista di Freddie Mercury. La raccolta comprende 32 canzoni, un libro di foto inedite con un'introduzione di Rami Malek e un dvd con 13 video e un'intervista a Freddie.