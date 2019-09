7 settembre: David Bowie e Mick Jagger al primo posto in classifica

Il 7 settembre 1985 "Dancing In The Street", la hit del 1964 di Martha Reeves and The Vandellas, interpretata da David Bowie e Mick Jagger è al primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Gran Bretagna.

I due artisti l'avevano eseguita in occasione del Live Aid. Bowie si sarebbe esibito al Wembley Stadium di Londra, Jagger al JFK Stadium di Philadelphia, e l'idea originaria era di farne un'unica performance grazie al collegamento via satellite. Purtroppo non fu però possibile dar vita al collegamento.

(foto Getty Images)