24 agosto: i Queen: registrano Bohemian Rhapsody

E' il 24 agosto del 1975 quando i Queen registrano una canzone destinata a divenire leggendaria: "Bohemian Rhapsody".

Si trattava del primo singolo tratto dal quarto album della band, "A Night At The Opera". La canzone conquistò subito il pubblico, per la sua ardita miscela di progressive rock, symphonic rock, hard rock e pop ed è tuttora il terzo singolo più venduto di sempre nel Regno Unito. Il video realizzato per lanciare la canzone fu tra i primi a essere realizzato e diffuso sui canali televisivi e contribuì a diffondere il gusto per le clip musicali.