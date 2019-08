Jeff Buckley: nuovi album in arrivo

Nuovi album di Jeff Buckley in arrivo. Per celebrare infatti il 25° anniversario della pubblicazione di "Grace", lo straordinario disco dell'artista, il Buckley Estate distribuirà in streaming il 23 agosto quattro prodotti live.

Si tratta di "Live At Wetlands, New York, NY 8/16/94", "Live From Seattle, WA, 5/7/95", "Cabaret Metro, Chicago, IL, 5/13/95" e "Live At Columbia Records Radio Hour".

Jeff Buckley era scomparso mentre nuotava nel Mississippi il 29 maggio 1997. Il suo corpo fu ritrovato solo il 4 giugno.

Jeff Buckley era figlio del cantautore Tim Buckley. Era nato ad Anaheim, in California, il 17 novembre 1966. Il suo primo album, acclamato dalla critica, era stato "Grace". Pubblicato nel 1994, conteneva sette pezzi inediti e tre cover: "Lilac Wine", basata sulla versione di Nina Simone,"Corpus Christi Carol" di Benjamin Britten e "Hallelujah" di Leonard Cohen.

Buckley stava lavorando al disco "Sketches for My Sweetheart the Drunk" quando decise di fare una nuotata nel Mississippi. Il suo autista lo vide immergersi in acqua e svanire. Si pensa che sia stato un battello di passaggio a creare il gorgo che inghiotti immediatamente l'artista.