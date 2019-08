Barbra Streisand; guarda il sorprendente duetto con Ariana Grande

Due generazioni unite insieme su un palco, all'insegna dell'amore per la musica intramontabile.

E' quello che è accaduto il 6 agosto a Chicago, quando gli spettatori del concerto di Barbra Streisand (impegnata nel suo Sweetener Tour) hanno potuto godere di una straordinaria sorpresa. Sul palco è salita infatti Ariana Grande, per una performance del tutto inattesa.

Barbra Streisand e Ariana Grande hanno cantato "No More Tears (Enough is Enough)", celebre hit registrata da Barbra Streisand e Donna Summer, prima in classifica negli Stati Uniti nel 1979, quando Ariana Grande era ancora ben lontana dal nascere (la popstar nacque infatti tredici anni dopo).

Ariana Grande è sempre stata una vera fan della Streisand: assistette al primo concerto della diva ad appena dodici anni. Per la giovane artista, è un sogno che si avvera. E, a ricordarle che l'incontro è accaduto sul serio, ci sono le foto nei camerini pubblicate sulle pagine Instagram delle due cantanti.