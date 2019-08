Il 6 agosto 2016 la celebre canzone "The Girl From Ipanema" (di Astrud Gilberto e Stan Getz) conquista 40.000 streaming in un solo giorno sulla piattaforma musicale Spotify. Il motivo? Il brano è stato colonna sonora della memorabile passeggiata di Gisele Bundchen per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Rio de Janeiro.