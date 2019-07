Il 5 agosto 1956 Doris Day è al primo posto nella classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti con "Whatever Will Be Will Be (Que sera sera)". La canzone, destinata a vincere un Oscar, appare nel film "L'uomo che sapeva troppo" (1956) di Alfred Hitchcock, interpretato da James Stewart e Doris Day, destinato a diventare un grande classico del cinema.