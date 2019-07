Sam Smith pubblica il video di How Do You Sleep?’

Sam Smith ha pubblicato il video del suo nuovo singolo, "How Do You Sleep?". La canzone è firmata da Sam Smith con i compositori e produttori Max Martin, Savan Kotecha e ILYA. Martin aveva già lavorato con Britney Spears (‘Baby One More Time") e Katy Perry ("Roar"); Kotecha con One Direction (‘What Makes You Beautiful") e Ariana Grande ("Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored").

Parlando della nuova canzone, Sam Smith ha dichiarato: «Quest'anno sia personalmente che musicalmente, mi sento così libero. E mi sono divertito come non mai a realizzare il disco e questo video. E' ora di ballare, miei cari».