Il 21 luglio 1990 Roger Waters dà vita allo spettacolare concerto The Wall, a Berlino, in Potzdamer Platz. L'evento è organizzato per celebrare la caduta del Muro di Berlino, avvenuta otto mesi prima.

Al concerto prendono parte star come Van Morrison, Bryan Adams, Joni Mitchell, Scorpions, Cyndi Lauper, Sinead O’Connor.