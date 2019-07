19 luglio: nasce Brian May dei Queen

Il 19 luglio 1947 nasce a Twickenham Brian May, destinato a diventare celebre con i Queen. Chitarrista, cantante e compositore, ai suoi tanti talenti Brian aggiunge anche la sua competenza... spaziale. Si è infatti laureato in astrofisica all'Imperial College di Londra, nel 2007. Nel 2005 Brian May è stato insignito del titolo di Comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico, per i suoi «servizi all'industria musicale e le sue attività di beneficenza».