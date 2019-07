18 luglio: Nelson Mandela Day

Il 18 luglio si celebra in tutto il mondo il Nelson Mandela Day. Fu scelto proprio questo giorno perché è il 18 luglio 1918 che nacque questo eroe della lotta contro l'apartheid.

Per onorare Nelson Mandela, l'11 giugno 1988 a Wembley si tenne un grande concerto all star dedicato al grande statista. Ben 11 ore di show, per chiedere la scarcerazione di Mandela nel giorno del suo settantesimo compleanno.

Lo show fu trasmesso in diretta televisiva per un pubblico di 600 milioni di persone (anche se la visione non fu permessa in Sudafrica, paese di Mandela). A prendere la parola e presentare i live furono tra gli altri Whoopi Goldberg e Richard Gere, Daryl Hannah, Denzel Washington.

Vi facciamo vedere lo show di George Michael, che eseguì "Village Ghettoland", "If You Were My Woman", "Sexual Healing".

A esibirsi furono anche, per citarne alcuni, Sting, Eurythmics, Al Green, Joe Cocker, Natalie Cole, Tracy Chapman, Tony Hadley, Joan Armatrading, Midge Ure e Phil Collins, Paul Young, Bryan Adams, Bee Gees, Youssou N'Dour, UB40 e Chrissie Hynde, Miriam Makeba, Simple Minds, Peter Gabriel, Whitney Houston (con la madre Cissy Houston), Stevie Wonder, Dire Straits con Eric Clapton.