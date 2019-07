Mika è stato ospite di Radio Monte Carlo per raccontare a Rosaria e Max come è nato il suo nuovo album "My Name Is Michael Holbrook", che è stato anticipato dal singolo "Ice Cream".

Mika ha rivelato che il disco sarà un vero, appassionante viaggio musicale, dalle molteplici ispirazioni, da Prince a George Michael.

Guarda la nostra video-intervista.