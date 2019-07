Duran Duran: guarda lo show alla NASA

I Duran Duran si sono esibiti al Kennedy Space Center della NASA, in Florida, Il concerto era in programma per festeggiare i 50 anni dello sbarco dell'uomo sulla Luna e tra il pubblico c'erano gli astronauti delle missioni spaziali.

E' stato uno show spettacolare: 300 droni hanno sorvolato il palco. In scena, oltre ai veicoli spaziali, un'orchestra e un coro da 40 elementi. I Duran Duran hanno eseguito canzoni come "Planet Earth" e "New Moon Monday", oltre a "Space Oddity" di Bowie e "Walking On The Moon" dei Police.

Simon Le Bon ha dedicato ai tre membri dell'equipaggio dell'Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins "Astronaut".



Il ricavato dello show sarà donato alla Aldrin Family Foundation, istituita da Buzz Aldrin.

La scaletta del concerto

The Universe Alone

Planet Earth / Space Oddity

Anyone Out There

Astronaut

Ordinary World

(Reach Up for the) Sunrise (con un inserto di "New Moon on Monday")

Walking On The Moon (The Police cover)

The Wild Boys

Hungry Like the Wolf

Come Undone

Notorious

Pressure Off

White Lines (Don't Don't Do It) (Grandmaster Melle Mel cover)

Girls on Film

Save A Prayer

A View to a Kill

Rio