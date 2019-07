17 luglio: scompare Billie Holiday

Il 17 luglio 1959 si spegne, in un ospedale di New York City, Billie Holiday. La grandissima cantante ha solo 43 anni, ma è divorata dalla cirrosi epatica.

La Holiday aveva cantato canzoni che sono vere gemme della storia della musica, come "Strange Fruit" (inno della protesta per i diritti civili), "Stormy Weather", "I Loves You Porgy", "The Man I Love".

Soprannominata Lady Day, aveva sempre tra i capelli una gardenia bianca.

Durante gli ultimi anni della sua vita Billie Holiday aveva speso tutto il denaro accumulato durante la carriera: la grandissima artista, voce indimenticabile e talento puro, scomparve così in miseria, con soli 70 centesimi sul conto in banca.