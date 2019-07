Bruce Springsteen: Western Stars diventa un film!

"Western Stars", il nuovo album di Bruce Springsteen, sta dando numerose soddisfazioni al Boss. Il disco ha raggiunto il primo posto nella classifica degli album più venduti in Gran Bretagna (rivaleggiando con Madonna) e adesso diventerà un film.

A rivelarlo è stato Springsteen stesso, durante un'intervista con l'emittente SiriusXM: «Da "Western Stars" abbiamo realizzato un film», ha rivelato il Boss «io suono le canzoni dall'inizio alla fine, con alcune sorprese. Sapevamo che non saremmo andati in tour per questo disco, così avevo cercato un modo per regalare un po' di musica live al mio pubblico».

Springsteen ha anche confessato di essere davvero emozionato per l'entusiasmo dimostrato dal pubblico verso l'album, che «era un po' particolare, non sapevo se sarebbe davvero piaciuto. Ma adesso, andando in giro, parlando con i fan e vedendo l'accoglienza che l'album ha avuto, mi sono sentito davvero emozionato e soddisfatto e ho pensato a cos'altro si potesse escogitare per far felici i fan, visto che non erano previsti tour».

Non si sa ancora quando il film sarà disponibile. I fan dovranno pazientare ancora un po'...